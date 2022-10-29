29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir’de coşkuyla kutlandı

Eskişehir’de Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 99’uncu yıldönümü yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Eskişehir’de de yüzlerce vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, düzenlenen törende korteje katılarak bayraklarla kutladı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu askeri araçla korteje katılan vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

“Devletimiz gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir”

Törende cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yılını kutlayan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Aziz milletimizin ve onun kahraman ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında tek yürek olarak yer almasıyla yürütülen İstiklal ve İstikbal mücadelesi, binlerce şehit verilerek çok zor şartlar altında kazanılmış ardından Cumhuriyet kurulmuş ve milletimiz dünya tarihinin kaybettiği ender başarılarından birini gerçekleştirmiştir. Bir kalkınma ve modernleşme projesi olarak uygulamaya konulan Cumhuriyet, demokratik, çağdaş ve sosyal bir hukuk devleti gerçekleştirmenin temel dayanağı olmuştur. Geçen zaman zarfında eğitimden, sağlığa, sanayileşmeden, altyapıya, siyasetten, ekonomiye, her alanda büyük gelişme sağlanmıştır. Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gerçekleştirilen değişimlerle Türkiye’nin bölgesindeki ve dünyadaki önemi daha da pekiştirilmiştir. Türk milleti modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onuru ve gururunu yaşamış, devletimiz gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir” dedi.