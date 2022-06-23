banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

29 ayrı suçtan aranan şahıs tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 29 ayrı suçtan aranan ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR 23.06.2022, 10:31
29 ayrı suçtan aranan şahıs tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 29 ayrı suçtan aranan ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, rutin kontrollerini gerçekleştiren Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, şüpheli tavırlar sergileyen ve kimlik ibraz etmeyen şahsın yanına giderek kimlik tespiti yaptı. Sorgulama sonucunda Y.A.‘nın, hükümlü veya tutuklunun kaçması, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma ve benzeri suçlardan toplam 31 yıl kesinleşmiş cezası olduğu ve 29 ayrı suçtan arandığı anlaşıldı. Şüpheli Y.A. gerekli işlemlerin ardından tutuklandı.

Yorumlar (0)
27°
açık