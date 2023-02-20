258’inci saatte Neslihan Kılıç’ı sağ kurtaran Hava İkmal personeli, çalışmalara devam ediyor

Eskişehir 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü (Hava İkmal) tarafından Kahramanmaraş’ta görevlendirilen 100 gönüllü personel, depremin 258’inci saatinde 29 yaşındaki Neslihan Kılıç’ı enkazdan sağ olarak kurtarırken, bölgede çok sayıda çalışmayı da aynı anda yürütüyor.

Eskişehir 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından 100 kişilik gönüllü ekip depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta görevlendirildi. Göreve başladığı ilk günden itibaren özverili bir şekilde çalışan 100 gönüllü personel, yıkılan Ebrar Siteleri’nde arama kurtarma faaliyeti icra etti. Ebrar Sitesi Z Blok’ta tek başına arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerini yürüten Eskişehir Hava İkmal ekibi, depremin 258’inci saatinde enkaz altında canlı olduğunu tespit ettiği 29 yaşındaki Neslihan Kılıç’ı kurtarmıştı.

Aynı anda bölgede farklı alanlarda geniş çaplı bir çalışma yürüten Eskişehir Hava İkmal Ekibi, vatandaşlara cenazeleri teslim etme görevini de üstlendi. Arama kurtarma faaliyetleri akabinde Seferoğlu köyünde 30 çadırın kurulumunu yapan ekipler, 50 çadıra da elektrik tesisatı döşedi. Ekipler, ayrıca merkezde 1 adet Kızılay Aşevi çadırının altyapısı ile birlikte kurulumunu gerçekleştirdi. Çalışmalarına ara vermeyen Hava İkmal ekibi son olarak Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’nde yapılan konteyner kentin tüm elektrik, üst yapı; su, kanalizasyon teçhizatlarının döşenmesi ile yer parkelerinin yapımını tamamlayarak konteynerleri depremzedelerin kullanımı için hazır hale getirdi. Subay, astsubay, sivil memur ve işçilerden oluşan 100 kişilik Eskişehir 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün gönüllü ekibi, var güçleri ile bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.