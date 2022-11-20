24 günün ardından memleketine dönen umreciler sevinçle karşılandı

Suudi Arabistan’da umre ibadetini gerçekleştirdikten sonra memleketleri Eskişehir’e dönen vatandaşlar, yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Eskişehir’den Suudi Arabistan’a umre ibadetini yerine getirmek için giden 44 kişilik umre kafilesi, dün akşam saatlerinde kente döndü. Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı’na iniş yapan uçakla memleketine dönen umreciler, yakınları tarafından alkışlar ve sevinç gözyaşları eşliğinde karşılandı. Yaklaşık 24 gün umre ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, kendilerini karşılayan kalabalığa el sallayarak karşılık verirken, duygusal anlar yaşandı.