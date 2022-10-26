21 yıl hapis cezası olan şüpheli şahıs yakalandı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar esnasında durumundan şüphelenerek durdurulan şahsın O.U. isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlamak’ suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.