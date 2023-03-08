2022 Yılı Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, “2022 Yılı Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödül Töreni” Anadolu Üniversitesi’nde düzenlendi.

2022 yılında Ar-Ge ve İnovasyon alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren kadın akademisyen ve araştırmacılara ödülleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımlarıyla gerçekleşen törende takdim edildi. Tören ülkemizin yaşadığı deprem felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına saygı duruşuyla başladı. 2022 Yılı Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın Zirvesi’nde ödüller, “Uluslararası Ar-Ge Projesi”, “Ulusal Ar-Ge Projesi”, “Üniversite-Sanayi İş Birliği Projesi”, “Fikri Haklar ve Ticarileştirme Projesi”, “Girişimcilik” ve “Proje Tabanlı Staj” kategorilerinde verildi. Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Ali Resul Usul, Prof. Dr. Fatih Temizel ve Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir’in yanı sıra çok sayıda akademisyen katılım gösterdi.

“Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”

Ülkede yaşanan deprem felaketlerinde hayatını kaybedenleri anarak sözlerine başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ar-Ge ve İnovasyonda Kadın Zirvesi Ödülleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde iki yıl önce başlattığımız ve bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz, Üniversitemizin en anlamlı etkinliklerinden birisi. Bu etkinliğimiz, kadınların bilimsel hayatımızı aydınlatan çalışmaları için küçük bir teşekkür mahiyetinde. Anadolu Üniversitesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak noktasında yürüttüğü nitelikli yükseköğretim hizmetleri ile kadının toplumsal hayatta daha güçlü rol alabilmesi için önemli katkılar sağlayan, bu yönüyle öne çıkan bir yükseköğretim kurumudur. Ülkemizin, topluma hizmet edecek nitelikli bilginin üretiminde önemli bir merkez hâline gelmesi için Üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Bunu sağlamak için şüphesiz hep birlikte daha çok genç bilim kadını yetiştirmemiz gerekiyor çünkü yaşadığımız dünyanın kadın bakış açısından daha çok yorumlanması tüm insanlığın ortak ihtiyacı. Bu etkinliğimizin, genç bilim kadınlarımıza yeni motivasyonlar kazandırmasını ve bu alanda yürütecekleri çalışmalara katkılar sağlamasını diliyorum. Bu vesilesiyle varlıkları ile yaşadığımız evreni güzelleştiren, hayatın her alanına değer katan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.”

“Deprem afeti, bize toplumsal dayanışmanın önemini daha iyi anlama fırsatı verdi”

AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir ise etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında, “Son yaşadığımız deprem afeti, bize toplumsal dayanışmanın önemini daha iyi anlama fırsatı verdi. Çocuklar, engelliler, gençler, kadınlar ve yaşlılar gibi kırılgan grupların afetlerde en çok etkilenen gruplar olduğunun farkına varıldı. Aklın ve bilimin gösterdiği yolda hareket ettiğimizde ve ahlaklı davrandığımız ölçüde zararlarımızı değil, kazanımlarımızı daha çok konuşur hale geleceğimizi düşünüyorum. Kadınlar için şiddetsiz, güvenli, özgür ve adil bir dünya için herkesi emek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplam 6 kategoride 37 bilim kadınına ödülleri Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Ali Resul Usul, Prof. Dr. Fatih Temizel ve AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir tarafından takdim edildi.