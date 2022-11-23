2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları açılışı gerçekleştirildi

Eskişehir’de 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları açılışı Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılışa, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı olan, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 42 okuldan toplam 200 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Osman Ercan, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, şube müdürleri, okul idarecileri ve Okul Sporları Tertip Komitesi açılış töreninde yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ercan tarafından başarılı okullara ve sporculara plaket takdim edildi.

Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, “Çocuklarımıza ve gençlerimize okullarımız aracılığıyla, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, başarılı sporcularımızın desteklenmesi ve daha büyük başarılara ulaşmaları için gerekli imkanların sağlanması, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi için sporun tabana yayılması konusunda çalışmalarımız artarak devam edecektir” dedi.