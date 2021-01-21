2020 yılı sınav organizasyonları 110 koordinatörün katılımıyla değerlendirildi

Anadolu Üniversitesi 2020 yılı sınav organizasyonlarının değerlendirildiği ve 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara yönelik süreçlerin ele alındığı çevirim içi toplantı Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın başkanlığında gerçekleşti.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel ile birlikte, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur ve 110 Açıköğretim Fakültesi Sınav Koordinatörünün katıldığı toplantıda, eğitim-öğretim materyalleri, sınav sistemi, sınavın uygulanma prosedürleri, il sınav koordinatörlükleri arasındaki eşgüdümü sağlama, ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlara sınav güvenliği ve öğrenci odaklı çözüm üretilmesi süreçleri değerlendirilerek görüş ve öneriler paylaşıldı.

Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin 40 yılı aşkın bir süredir uluslararası ölçekte sunduğu nitelikli yükseköğretim hizmetlerinin önemli bir bileşenini de ölçme değerlendirme süreçlerinin oluşturduğunu belirtti. Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesinin yıllardır sayısı milyonları bulan öğrencileri için şeffaf, güvenilir ve sağlıklı bir şekilde ölçme değerlendirme süreçlerini yürüttüğünün altını çizerek, öğrenme kalitesini belirlemek amacıyla ölçme değerlendirme süreçlerini hassasiyetle yürüttüklerini ifade etti. Gerçekleşen toplantının da bu anlamda örnek teşkil ettiğini belirten Rektör Erdal, “Bugün Üniversitemizin sınav organizasyon süreçlerinin tüm paydaşları ile 2020 yılını değerlendirdik. Çok verimli bir toplantı oldu. Öğrenme kalitesini, öğrenci odaklı politikalar ile yükseltmeyi amaçlıyoruz. Pandemi süreci bu anlamdaki tecrübemizin ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz iş birliğinin önemini bize bir kez daha gösterdi. 1 milyonu aşkın öğrencimizin sınav süreçlerini başarı ile tamamladık. Dezavantajlı, görme engelli öğrencilerimiz, teknolojik altyapı imkânlarına sahip olmayan öğrencilerimiz için çözümler ürettik ve sahada bunları başarı ile uyguladık. Yükseköğretim tarihine geçecek birçok ilki uygulamaya koyduk. Yeni dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı paydaşlarımızın da katkıları ile geliştirerek sürdüreceğiz.” dedi.