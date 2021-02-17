2004/4-3 tertip jandarmalar yemin etti

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesine katılan 2004/4-3 tertipler yemin etti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilen 2000/4-3 tertip acemi erlerin And İçme Töreni 17 Şubat 2021 tarihinde Eskişehir Cezaevi Tabur Komutanlığında gerçekleştirildi. Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçiklerimiz vatani görevlerini yerine getirmek üzere Kanun Ordusunun birer neferi olarak Jandarma Teşkilatının saflarında yerlerini aldılar.