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2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı

Eskişehir’de acemi erlerin ant içme töreni Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda gerçekleşti.

ESKİŞEHİR 09.07.2021, 10:09
2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı
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Eskişehir’de acemi erlerin ant içme töreni Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilen 2001/2-3 tertip acemi erlerin ‘Ant içme töreni’, Eskişehir Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

Atış, spor ve eğitimde birinci olan 3 Mehmetçiğe İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçikler vatani görevlerini yerine getirmek üzere Jandarma Teşkilatı’nın saflarında yerlerini aldı.
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