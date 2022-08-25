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20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün tırın altında kaldığı anlar ortaya çıktı
Eskişehir’de geçtiğimiz gün 20 yaşındaki bir gencin kullandığı motosikletle tırın altında kalarak can verdiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ESKİŞEHİR 25.08.2022, 10:49
Eskişehir’de geçtiğimiz gün 20 yaşındaki bir gencin kullandığı motosikletle tırın altında kalarak can verdiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 23 Ağustos Salı günü saat 18.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Adahisar Sokak’ta meydana geldi. Kazada 20 yaşındaki Yiğit Üzeyir Ergan, kullandığı motosiklet ile yokuş aşağı kayarak tırın altında kaldı. Ağır yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 20 yaşındaki Ergan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın yaşandığı esnada çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameraları kayıttaydı. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından genç motosiklet sürücüsünün motosikletiyle kayarak tırın altına girdiği anlar saniye saniye kaydedildi.
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