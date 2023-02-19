Eskişehir’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli, aracında 20 şişe kaçak içki ve silahla yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırmada, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Ayvalı Mahallesi yol ayrımında H.B. idaresindeki araç durduruldu. Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 20 şişe kaçak yollarla elde edilen içki, 1 adet parçalanmış kurusıkı tabanca, 1 adet yarı otomatik av tüfeği ve 12 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. H.B. hakkında adli işlem başlatıldı.