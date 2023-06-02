20 bin lira değerindeki kombiyi çalan şahıs yakalandı

Eskişehir’de yaklaşık 20 bin lira değerindeki kombiyi çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, 28 Mayıs tarihinde Tepebaşı ilçesi Yukarı Söğütönü mahallesinde meydana geldi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif timleri ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, yaklaşık 20 bin lira değerindeki kombiyi çalan şahısın kimliği tespit edildi. Olay failinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan planlı operasyon ile şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısın evinde yapılan arama sonucunda çalınan kombi ele geçirilerek sahibine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.