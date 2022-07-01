20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni’ninden ödülle döndüler

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni’ninden ödülle döndü.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencileri Arzu Aktaş, Ömer Melih Yeni ve Şevval Yalın, Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak’ın Halkla İlişkiler Kampanyaları Analizi dersinde ve danışmanlığında oluşturdukları “Dön Bak Dünyaya” Projesi ile 20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Genç İletişimciler Kategorisi’nde ödül kazandı.

Dr. Ögr. Üyesi Özkoçak: “Öğrencilerimize gösterdikleri azim ve gayret için sonsuz teşekkür ediyorum”

Öğrencilerinin elde ettiği başarı hakkında düşüncelerini dile getiren İletişim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkoçak şunları söyledi: “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü olarak öğrencilerimizin gösterdikleri olağan üstü gayret ve istek ile başarılarımızı tazelemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki Anadolu Üniversitesi bünyesindeki her öğrencimiz bu ve benzeri fırsatları değerlendirdiğinde çok güzel işlere imza atacak. Yeter ki arkadaşlarımız içlerindeki cevheri ortaya çıkarmak için istekli olsun. Öğrencilerimize gösterdikleri azim ve başarı için sonsuz teşekkür ediyorum.”

Ödüllü öğrencilerimiz İklim Krizi için “Dön Bak Dünyaya” dedi

“Dön Bak Dünyaya” projesiyle kazandıkları ödül hakkında bilgi veren Şevval Yalın, “Eğitim hayatımı güzel bir ödül ile sonlandırabildiğim için çok mutluyum. Günümüzün problemlerinden biri olan ‘İklim Krizi’ne yönelik geleceğin iletişimcileri olarak herkesin Dünya için katkı sağlayabileceği bir proje ortaya çıkardık ve insanlara ‘Dön Bak Dünyaya’ dedik.”

Proje ekibi üyesi Ömer Melih Yeni de “4 Yıldır beraber çeşitli kampanyalar ve ödevler yaptığımız hem yakın arkadaşlarım hem de ekip arkadaşlarımla mezuniyetimizi bir ödülle taçlandırdığımız için çok mutluyuz. Üniversitemizin ve fakültemizin adını böyle törenlere taşıyabildiğimiz için ayrıca gururluyuz.” dedi.

Son olarak proje ekibinden Arzu Aktaş ise “İklim krizinin böylesine derinleşmiş olduğu bu dönemde farkındalığı arttırmak amacıyla yaptığımız projemizin beğenilmesi ve ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Fikirlerinden, emeklerinden dolayı ekip arkadaşlarıma ve projemizi destekleyen Dr. Ögr. Üyesi Levent Özkoçak’a teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.