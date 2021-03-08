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2. Ulusal Müzik Terapi ve Müzik Tıbbı Sempozyumu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi (TÜDAM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 2.Ulusal Müzik Terapi ve Müzik Tıbbı Sempozyumu, Türkiye’nin en geniş katılımlı müzik terapi ve müzik tıbbı toplantısı olmayı sürdürdü.

ESKİŞEHİR 08.03.2021, 14:59
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2. Ulusal Müzik Terapi ve Müzik Tıbbı Sempozyumu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi (TÜDAM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 2.Ulusal Müzik Terapi ve Müzik Tıbbı Sempozyumu, Türkiye’nin en geniş katılımlı müzik terapi ve müzik tıbbı toplantısı olmayı sürdürdü.

Ulusal Müzik Terapi ve Müzik Tıbbı Sempozyumu, ilk kez geçen yıl Dünya Müzik Terapi Günü etkinlikleri kapsamında 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi (TÜDAM) ev sahipliğinde yüz yüze yapılmıştı. Bu yıl, yine Anadolu Üniversitesi TÜDAM Müzik Terapi Birimi öncülüğünde, Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği (UMTED) tarafından düzenlenen ve Kayseri Erciyes Üniversitesinin de destek verdiği ikinci sempozyum çevrim içi ortamda gerçekleşti.

Katılımcılara dinletiler yapıldı

Sempozyum bilimsel oturumlarının ilki Yunanistan’ın önemli müzik terapistlerinden Dr. Evangelia Papanikolaou’nun yaptığı sunum ile başladı. Dr. Papanikolaou konuşmasında, müzik terapi alanının gelişiminde Yunanistan’da yaşanan güçlükler ve çözüm süreçlerine ilişkin deneyimlerini aktardı. Sonrasında, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, konuşmasında görsel kültür penceresinden insan, sanat ve sağlık ilişkilerini ele alırken, oturumun son konuşmacısı olan, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’ın Türk Müziğinin kültürel ögelerine ilişkin açıklamaları ve tanburu ile gösterdiği canlı uygulamalar büyük ilgi çekti. Verilen arada katılımcılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun hazırladığı, Türk-Osmanlı müzikle tedavi geleneğinde yer alan ve 10.yy- 17.yy arasına tarihlenen eserleri içeren "Nağmede Şifa" albümünden örnekler dinletildi.

İkinci oturumda, ilk olarak Sempozyum Başkanı ve Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan Türkiye’nin ilk müzik terapi ünitesinin kurucusu olan Prof. Dr. Şükrü Torun kendi geliştirdiği ‘Nörokreatif Müzik Terapi Yaklaşımı’nda evrensel bir öge olarak öne çıkan fenomenolojik boyutlar’ı anlattı. Daha sonra, UMTED Başkanı ve Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, reseptif müzik terapide kültürel boyutlar temalı konuşmasında terapist-danışan arasındaki kültürel etkileşimi ve terapi ortamında kültürün önemini ele aldı. Son olarak İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Özbek, katılımcılara müzik terapi uygulama ve araştırmalarının etik boyutunu ve Türkiye’deki yasal düzenlemeleri aktardı. Sempozyum, Prof. Dr. Şükrü Torun’un doğaçlama müzik performansı ve hep birlikte söylenen bir şarkı ile coşkulu bir şekilde sona erdi.

“Bu alana gönül verenleri bir araya getirme amacımızı gerçekleştirdik”

Sempozyum hakkında bilgi veren UMTED Başkanı Dr. Öztürk ve Sempozyum Başkanı Dr. Torun şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde 2014-16 yıllarında yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik terapi uygulamaları birçok gelişmiş ülkede henüz bulunmayan “resmi” bir kimlik kazanmış oldu. Kültürümüzde derin kökleri olan bu kimliği evrensel geçerliliği olan bilimsel niteliklerle zenginleştirme yolunda, ilgili bakanlık birimleri ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Bu bağlamda, 2017’den beri müzik terapi konusunda araştırma ve uygulamaların yürütüldüğü Anadolu Üniversitesi TÜDAM Müzik Terapi Birimi ve 2016 yılından beri faaliyette olan UMTED olarak Dünya Müzik Terapi Günü vesilesiyle düzenlediğimiz ikinci sempozyumla, müzik terapi ve müzik tıbbının sağlığı ve özel eğitimi destekleyen bir disiplin ve uygulama alanı olarak gelişimine katkıda bulunmayı ve alana gönül verenleri, önde gelen ulusal ve uluslararası isimlerle bir araya getirmeyi amaçlamıştık. Bu amacın gerçekleştiğini görmek, bizim için gerçekten mutluluk verici oldu. Pandemi koşullarına rağmen, sempozyumumuz yüksek bir katılım aldı. Ulusal bir sempozyum olmasına rağmen aralarında İngiltere, Almanya, Hollanda, Azerbaycan, Yunanistan, İran olmak üzere yurt dışından da katılımcılarımız oldu. Bu tabloyu, yüksek standartlarda bilimsel etkinlikler düzenlediğimizin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Kurum yöneticilerimiz başta olmak üzere, tüm değerli katılımcılara ve konuşmacılara şükranlarımızı sunuyor, sempozyum sekreterimiz ve moderatörümüz E. Elif Şahin Karadeniz’in şahsında, organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”
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