2 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından trafik kilitlendi

Eskişehir’de 3 aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kara yolunda trafik kilitlendi, uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önüne otomobil çıkmasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce otobüse daha sonra karşı şeritten gelen minibüse çarptı. Toplamda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, Eskişehir-Kütahya kara yolunda trafik adeta felç oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolunda kaza yerindeki araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.