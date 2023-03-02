2 bin 849 depremzede eğitimlerine Eskişehir’de devam edecek

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 bin 849 depremzede öğrenciye okullarını açtı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası toplam 2 bin 849 depremzede öğrenciye kapılarını açtı. İl Müdürlüğü ayrıca kent merkezi başta olmak üzere ilçelere yerleştirdiği öğrenci rakamlarını da açıkladı. Tepebaşı bin 448 öğrenciye ev sahipliği yaparken; Odunpazarı bin 204, İnönü 3, Mihalgazi 3, Sarıcakaya 19, Alpu 18, Beylikova 13, Mihalıççık 9, Günyüzü 1, Sivrihisar 77, Mahmudiye 8 ve Seyitgazi ise 28 afetzedeye okullarını açtı.

E-Okul sistemi üzerinden de öğrencilerin nakil işlemlerini tamamladıklarını belirten yetkililer, eğitime kalınan yerden devam edileceğini ve depremin yaralarını birlikte sarılacağını da ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası vesilesiyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşları saygı ve saygı rahmetle anarak; yaralılar için de acil şifalar diledi.