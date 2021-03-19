2 bin 380 dekar toprak daha suyla buluşacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir Sivrihisar Nasrettin Hoca Barajı Sulaması 2. kısım işinin ihale sürecinin tamamlandığını, projenin sonunda 2 bin 380 dekarın daha suyla buluşacağını söyledi.

Tarımda verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlayan modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, Eskişehir Sivrihisar Nasrettin Hoca Barajı Sulaması 2. kısım işinin ihalesini tamamladığını müjdeledi. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Nasrettin Hoca Barajı Sulaması 2. kısım işinin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile 2 bin 380 dekar arazi sulanacaktır. Böylece mevcut 7 bin 800 dekar alana ek olarak 2 bin 380 dekar daha sulamaya açılarak toplamda 10 bin 180 dekar arazinin sulanmasını sağlamış olacağız. Projenin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bu iş kapsamında 15 kilometrelik sulama hattı inşa edileceğinin altını çizen Yıldız, projenin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımın milli ekonomiye yılda 2 milyon 300 bin TL katkı sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet eden modern sulama projelerinin yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği belirtilen açıklamada, Eskişehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.