“18, Yolları Açan Kadınlar” Kısa Belgesel Filmi Gösterimi ve Söyleşi etkinliği gerçekleşti

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) iş birliğinde düzenlenen “18, Yolları Açan Kadınlar” Kısa Belgesel Filmi Gösterimi ve Söyleşi etkinliği bir otelin konferans salonunda gerçekleşti.

Programda kürsüye çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü’nün yanı sıra KA-DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ve diğer konuşmacılar kadının siyasetteki yeri ve önemiyle alakalı konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Sizler de olmasanız ben seçim kazanamam”

Başkan Ataç, konuşmasında, günün önemine dikkat çekerek, kadınların kendisine seçimi kazdırdığına değindi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Bugün önemli bir gün, özellikle kadınlarımız için önemli bir gün. Onun için bizi yalnız bırakmadınız, çok teşekkür ederim hepinize. Ben her zaman ne diyorum; ‘eğer sizler de olmasanız ben seçim kazanamam.’ Dominik’te böyle acılar yaşatmış ama onu dinlerken dedim ki; iyi ki Atatürk’ün çocuklarıyız biz. Öyle bir vizyon ki, öyle bir ön görü ki, hiçbir o zaman Avrupa ülkesinin ön görmediği bir vizyonla, 1934’te kadına seçme, seçilme hakkını veriyor. Şimdi seyredeceğimiz o 18 kadının, mecliste 34’le nasıl nerelere geldiğini göreceğiz” diye konuştu.

“Erkekler de iyi yönetir ama kadınlar da iyi yönetir”

Kürsüye çıkan bir diğer konuşmacı KA-DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ise “Meclisteki 600 kişilik koltuk oranının büyük bir bölümü erkekler tarafından tutuluyor diyelim. Kadınların sayısı da 101 değil mi sevgili vekillerim? Peki neden kadınlar siyasette olmalı sizce? Siyaset her birimizin yaşamları hakkında karar verilen ve o kararların uygulamaya konulduğu en önemli yer. Peki biz kadınların yaşamları hakkında erkekler mi karar vermeli? Erkekler kendi yaşamlarıyla ilgili karar verebilirler ama bırakın kadınlar da kendi yaşamlarını, kendi ihtiyaçlarını için karar versinler. Tabii ki erkekler de iyi yönetir ama kadınlar da iyi yönetir. Erkekler de hata yapar, kadınlar da hata yapabilir. Biz daha üstün ırk olduğumuzu söylemiyoruz. Diyoruz ki bırakın kendi hayatlarımızla ilgili kararı biz kadınlar alalım” ifadelerine yer verdi.

“Dediler ki, seninki ütopya”

Daha sonra kürsüye çıkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Elif Gürsoy “Siyasette Kadının Yeri” adlı söyleşilerini gerçekleştirdiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, söyleşisinde şöyle konuştu:

“18 Kadın milletvekilinin yaşamlarını, bulabildiğimiz kaynaklardan, o kısıtlı imkânlarla okumaya çalıştım. Ben bir köyde pamuk işçiliği yapan, okuma yazması olmayan bir anneyle, ilkokul üçten terk etmiş, kamyon şoförlüğü yaparak evinin geçimini sağlamaya çalışan bir babanın evladıyım. ‘Ne olmak istiyorsun’ dediler, ben avukat olacağım dedim ve benimle dalga geçtiler. Şu yüzündeki ise bak, sen böyle mi avukat olacaksın? Ben 25 yıl avukatlık mesleğini onurla, gururla yerine getiren bir avukat olarak karşınızdayım. Onun arkasından bir şey daha olacak dedim. 10 yaşındayım ve bu konuşmayı pamuk tarlasındaki teyzelerle yapıyorum. ‘Ben bir gün bu ülkede, geleceğinde söz sahibi olacak kararlara imza atacak biri olacağım’ dedim. Herkes irkildi nasıl yani diye. Para yok, etrafta siyasi arkam, siyasi bir çevrem de yok ve dediler ki, seninki ütopya. Sadece siyaset değil, karar veren makamlarda kadın sayısı, erkeklerle eşitlenir, onlarla bu eşitliğe ortak olursa, hiç kimse kadının ne giyeceğini söyleme cesareti bulamaz.”

Konuşmaların ardından, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekinmesi ve “18, Yolları Açan Kadınlar” Kısa Belgesel Gösterimi’nin izlenmesi ile etkinlik sona erdi.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, CHP Parti Meclis Üyesi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve KA-DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu katıldı.