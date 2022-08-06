banner528

banner549

banner547

Son Dakika
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı

18 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 18 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ESKİŞEHİR 06.08.2022, 11:11
18 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 18 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde ‘Parada Sahtecilik’ suçundan 18 yıl 2 ay 20 gün, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 7 ay hapis cezası bulanan E.D. isimli firari şahıs yakalandı.

Firari şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu