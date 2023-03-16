Tepebaşı Belediyesi tarafından deprem bölgelerindeki hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla 16 ton yem daha bölgeye gönderildi.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ve Tepebaşı Ziraat Odası iş birliği ile depremden etkilenen küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri için başlatılan “Bir çuval yem benden” kampanyası çerçevesinde ayni ve nakdi olarak 15 ton yem bağışlanmış ve Adıyaman Yaylakonak İlçesindeki üreticilere gönderilmişti. Bu kez de 16 ton yem, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardım tırını Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler uğurladı. Üreticiler, yaşanan depremler nedeniyle hayvancılığın olumsuz etkilenmemesi adına yapılan yem desteğinin çok değerli olduğunu belirterek Eskişehirli yardımseverlere teşekkür etti. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de “Bir çuval yem benden” kampanyasının sona erdiğini belirterek kampanyaya destek olan vatandaşlara teşekkür etti.