15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Eskişehir’de hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçilere tarafından yapılan çalışma esnasında durumundan şüphelenerek durdurulan Gökhan U.’nun yapılan kimlik sorgulamasında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.