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15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, "15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü" nedeniyle önemli bilgilere değindi.

ESKİŞEHİR 14.02.2021, 16:22
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15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, "15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü" nedeniyle önemli bilgilere değindi.

Dünyada "15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü" insanlar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle hatırlatılan bir gün olarak biliniyor. Dünyada, her yıl 175 bin çocuk kanser teşhisi alıyor. Türkiye’de ise bu rakam, her yıl yaklaşık 2 bin 500-3 bin oluyor. Çocukluk çağı kanserleri arasında en fazla görülen kanser tipi, yüzde 35’le lösemidir. Bu nedenle bugün farkındalık ve doğru bilgiyi yaymak son derece önemli.

“Erken teşhis çok önemli”

Bu özel gün sebebiyle konuşan Prof. Dr. Uğur Bilge, önemli bilgiler verdi. Bilge, şunları kaydetti:

"Çocukluk çağı kanserleri, vücudun herhangi bir yerindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmaları ile ortaya çıkan, kısa sürede kan veya lenf yolu ile vücudun farklı bölgelerine yayılarak sağlığı bozabilen ve yaşamı tehlikeye sokabilen bir grup hastalığa verilen isimdir. Dünyada 175 bin çocukluk çağı kanserinin yıllık olarak teşhis edildiği tahmin edilmektedir. Erken evrede teşhis edilen birçok çocukluk çağı kanseri yüksek oranlarda tedavi edilebilmektedir. Ülkemizde yıllık 2 bin 500 civarı çocukluk çağı kanseri vakası teşhis edilmektedir. Çocukluk çağı kanserleri tüm kanser vakalarının yüzde 1,3’ünü ve tüm kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır. Türkiye’de çocukluk kanserleri insidansı yüksek gelir düzeyindeki ülkeler ile benzer oranlara sahiptir. Çocuklarda görülen kanserler; tedaviye yanıt ve sağ kalım açısından erişkin kanserlerinden çok farklılıklar gösterirler. Çocukluk çağı lösemileri, çocukluk çağında en sık görülen kanser türüdür. Lenfomalar ve merkezi sinir sistemi tümörleri, lösemiler takip etmektedir. Yıllar içinde çok disiplinli tedavi yaklaşımlarının gelişmesi ile kemoterapi, radyoterapi ve cerrahideki gelişmeler ülkemizde de çocukluk çağı kanserlerindeki yaşam oranlarının artmasını sağlamıştır. Bugün çok sayıdaki Çocuk Onkoloji Merkezindeki çocukluk çağı kanserlerine tanı konulabilmekte ve bu hastalar uluslararası standartlarda tedavi edilebilmektedir. Erken teşhis ile tedavi başarı oranları daha da yüksektir. Bu nedenle; iştahsızlık, kansızlık, hızlı kilo kaybı, bacaklarda kemik ağrıları, cilt altında kanamalar (kırmızı noktalar veya morarmalar), burun ve diş eti kanamaları, ateş gibi semptomların varlığında dikkatli olunmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ülkemizde sosyal devlet anlayışı ile 18 yaş altı çocuklar tamamen sağlık güvencesi kapsamında tutulmuştur. Bu nedenle de çocukluk çağı kanserleri diğer erişkin kanserlerinde olduğu gibi ücretsiz tedavi edilmekte."
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