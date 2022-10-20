14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir’de bekçiler tarafından, 14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, suç ve suçlularla mücadele konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Tepebaşı ilçesinde yakalanan A.B.K. isimli şahsın yapılan sorgusunda, 14 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.