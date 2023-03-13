14 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdığı ve tecavüz ettiği iddia edilen 24 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova ilçesinde yaşayan Bilal K. (24), iddialara göre bir süredir görüştüğü kent merkezinde yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğunu önce uyuşturucu maddeye alıştırdı, daha sonra da tecavüz etti. Kızın annesine durumu anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından aile şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli Bilal K. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.