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14 polise motosiklet eğitimi verildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildi

ESKİŞEHİR 06.05.2021, 10:34
14 polise motosiklet eğitimi verildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde görev yapan 14 polise motosiklet eğitimi verildi

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sürüş alanında gerçekleşen ve 1 ay süreyle motosiklet temel eğitimi ve sürüş teknikleri eğitimi verilen polisler, motorize şahin ekiplerinde görev alacak.

Motosikletli trafik ekiplerinde görev yapan eğitimli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerin yıl boyunca planlanarak gerçekleştirileceği öğrenildi.
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