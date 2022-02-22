14 günde 103 yakalama 51 tutuklama

Eskişehir’de aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmada 14 gün içinde 103 kişi yakalanırken, bunlardan 51’i ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 01 Şubat 2022 ve 14 Şubat 2022 tarihleri arasında kent genelinde, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; yağma suçundan 24 yıl 9 ay, kasten öldürme suçundan 14 yıl 6 ay; hırsızlık suçundan 12 yıl 10 gün, 9 yıl 2 ay, 8 yıl 2 ay, 6 yıl 4 ay ve dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasının da içinde bulunduğu toplamda 103 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen 103 şüpheliden 51’i tutuklandı.