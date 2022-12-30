13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Eskişehir madalyaları topladı

Ankara’da 24-29 Aralık tarihlerinde düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Eskişehir’i temsil eden sporcular önemli başarılar elde etti. Çift kız kategorisinde Berra Taşdemir ve Ayten Durmuş, çift erkek kategorisinde ise Buğra Kaan Çalışır ve Esalettin Berk Demir Türkiye şampiyonu oldu. Buğra Kaan Çalışır, ayrıca tek erkekler kategorisinde de 3’üncü oldu. Karışık çift kategorisinde Ayten Durmuş ve Metehan Selim Dönmez Türkiye 3’üncüsü oldu.

Öte yandan, şampiyonaya katılan Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü kulüp sıralamasında 2’nci oldu. Antrenör sıralamasında ise Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Volkan Şener Türkiye 2’ncisi oldu.