13 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de 13 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesinde 7, Odunpazarı ilçesinde 6 olmak üzere toplam 13 ayrı ‘İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık’ olayının şüphelisi M.A. yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.