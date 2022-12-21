12. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali’nde ‘göç’ konusuna dikkat çekildi

Aktiffelsefe Kültür Derneği’nce 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali’nde; 61 farklı ülkeden 301 karikatürist ve toplam 855 adet karikatür katılım gösterdi.

Göç konusunda bir farkındalık uyandırmak istenen organizasyon 25 yıldır iki senedir bir olarak gerçekleşiyor. Gelenekselleşen etkinlikte bu yıl da müzik dinletisi ve sergi açılışı ile başlayıp ‘göç’ konulu panellerle devam etti. Panelist olarak Aktiffelsefe Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Uysal, karikatürist Tan Oral, akademisyen Prof. Dr. Medine Sivri, oyuncu Devrim Özder Akın ve müzisyen Abdullah Gündüz kürsüdeki yerlerini aldı. Düzenlenen etkinlikte 61 farklı ülkeden 301 karikatürist ve toplam 855 adet karikatür katılım gösterdi.

Festival danışmanları Oral ve Aygün’ün sergilenmek üzere seçtiği karikatürlerle oluşturulan göç konulu festival sergisi, Eskişehirli sanatsever vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen panel ise alkışlarla sona erdi.