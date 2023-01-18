12 kuaför ve berber huzurevini ziyaret edip yaşlıların saçlarına bakım yaptı

Eskişehir’de 12 kuaför ve berber, bir huzurevini ziyaret ederek yaşlı vatandaşlarla sohbet eti, onların saçlarına bakım yaptırdıktan sonra hatıra fotoğrafı çekindiler.

Eskişehir’de faaliyet gösteren CMC Cat Dünya Artistik Kuaförler Derneği üyeleri olan toplam 12 kuaför ve berber Safiye-Gönül Bayar Huzurevi‘ni ziyaret etti. Ziyarette, kuaförler huzurevi sakinleri ile sohbet ederken, onların sorunlarının olup olmadığı konusunda bilgi aldılar. Daha sonra kuaföreler, yaşlı vatandaşların saçlarını kesip, bakım yaptılar. Ziyarete gelip saçlarına bakım yapan kuaför ve berberlere memnuniyetlerini dile getiren huzurevi sakinleri, teşekkürlerini iletti. Düzenlenen ziyaret hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sonlandı.