12 dönüm alana ekili buğday kül oldu

Eskişehir’de bir tarlada biçerdöverin bıçaklarından çıkan kıvılcımların sebep olduğu yangında 12 dönüm alana ekili olan buğday zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, İnönü’ye bağlı Dereyalak Mahallesi’ndeki bir tarlada yangın çıktı. Ali Osman Öztürk’e ait buğday ekili tarlada yapılan hasat esnasında, Sezgin Keleş’in kullandığı 26 07 20004 plakalı biçerdöverin bıçaklarının taşlara çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 12 dönüm buğday ekini yanarak zarar gördü.

Yangın köylülere ait traktörler ve itfaiye ekiplerince ormanlık alana ulaşmadan söndürülürken, biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi.