11 yavrusuyla birlikte yüzen angutlar hoş manzaralar çıkardı
ESKİŞEHİR’İN, TEPEBAŞI İLÇESİNDE BULUNAN KESKİN BARAJI GÖLETİ’NDE 11 YAVRUSUYLA BİRLİKTE YÜZEN ANGUTLAR HOŞ MANZARALAR OLUŞTURDU. YAŞAMINI GÖLETTE SÜRDÜREN KUŞLAR, SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDI. DİĞER HAYVANLARIN AKSİNE TEK EŞLİ OLAN ANGUT ÇİFTİNİN YAVRULARINA BUĞDAY, MISIR YA DA YEŞİLLİK GİBİ YİYECEKLER ARADIĞI GÖRÜLDÜ. MART AYINDA ÜREME DÖNEMİNE GİREN SEVİMLİ YABANİ KUŞLARIN HALLERİ FOTOĞRAFLANDI.
ESKİŞEHİR 01.06.2023, 11:47
Eskişehir’de bulunan Keskin Göleti’nde yavrularıyla birlikte dolaşıp yiyecek arayan angut çiftinin sevimli halleri güzel manzaralar oluşturdu.
Eskişehir’in, Tepebaşı ilçesinde bulunan Keskin Barajı Göleti’nde 11 yavrusuyla birlikte yüzen Angutlar hoş manzaralar oluşturdu. Yaşamını gölette sürdüren kuşlar, sıcak havanın tadını çıkardı. Diğer hayvanların aksine tek eşli olan angut çiftinin yavrularına buğday, mısır ya da yeşillik gibi yiyecekler aradığı görüldü. Mart ayında üreme dönemine giren sevimli yabani kuşların halleri fotoğraflandı.