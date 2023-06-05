11. Uluslararası Şiir Buluşması dolu dolu geçti

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliğinin son gününde halk ozanı Aşık Veysel anıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile bu yıl da dopdolu geçti. Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve direktörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı 11. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliği, 01-04 Haziran tarihleri arasında ulusal ve yabancı 24 şairin katılımıyla gerçekleştirildi. Özdilek Sanat Merkezi’nde Portekiz, İtalya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye’den katılan şairlerin gerçekleştirdiği oturumlar, çocuk şiir atölyeleri, sergiler, anmalar ve şiir okumalarıyla dolu dolu geçti.

Aşık Veysel anıldı

11. Uluslararası Şiir Buluşmasının son gününde ise halk ozanı Aşık Veysel anıldı. Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen anma programı yoğun katılımla gerçekleşti. Anma programında konuşan Metin Turan, Aşık Veysel’in 50’inci ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak UNESCO tarafından 2023 yılının Aşık Veysel yılı olarak ilan edildiğini söyledi. Turan, Veysel gibi sanatçıların dünya insanlık ailesindeki akrabalıkları çoğalttığını belirterek Aşık Veysel’in hayatı, kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verdi.

Ardından Max Greze müzik konseri ve şiir okumaları gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan şairler, Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliğinin sanat adına çok önemli olduğunu Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a ve Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.