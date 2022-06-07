11. Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 11.’sini düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı, 15 sanatçının katılımı ile başladı.

Tepebaşı Belediyesi’nin 6-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği 11. Uluslararası Sanat Çalıştayı, düzenlenen açılış töreni ile başladı. Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, konuk sanatçılar ve Eskişehirli sanatseverler katıldı.

“İlk olmanın gururunu yaşıyoruz”

Törende ilk konuşmayı Uluslararası Sanat Çalıştayı Sanat Danışmanı Numan Arslan yaptı ve “Halkımızla, öğrencimizi sanatla buluşturmak amacıyla Tepebaşı Belediyesi ile 2010 yılında başlattığımız Ulusal Sanat Çalıştayı’nın başarısı, yerli ve yabancı sanatçıların ilgisi nedeniyle 2017 yılından itibaren uluslararası olarak devam etmektedir. Başarıyla devam eden Sanat Çalıştayı halkımız tarafından sevilerek diğer illerde ve yurtdışında yapılmaya, yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu harekette ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Bir diğer gururumuz Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin kültür ve sanata desteğini, sanatı bütün dallarında sürdürmesidir. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Ataç’ın ve belediye çalışanlarının sanata destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Çalıştayda üretilen eserlerimiz 1 yıl süreyle belediye binamızda sergilenecektir. Tüm sanatçılarımıza da çalıştayımıza verdikleri katkı için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Tepebaşı halkı ile bütünleşeceğiz”

Bu yıl 15 sanatçının katılımı ile düzenlenen çalıştayda sanatçılar adına konuşan Nihat Kahraman da “11.’si bugün başlayan Uluslararası Sanat Çalıştayı için başta Başkan Ataç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler sanatçılar olarak sanatsever belediyelerimizin davetlerine olumlu cevap vermeyi görev biliyoruz. Konuk olduğumuz her kentin kültürü ile bizlerin kültürü yoğuruluyor ve ortaya sanat eserleri çıkıyor. Eserler, ‘burada biz de vardık, Tepebaşı halkı ile bütünleştik’ anlamında değerlendirilecektir. Açılacak sergide de bunun izleri görülecektir” sözlerini kullandı.

“Eskişehir’e önemli katkılar sağlayacak”

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu ise sanatın önemine değinirken, “Sanat, insanlara incelik, ruh, sevgi, hayata bağlılık kazandıran bir kavram. Tepebaşı Belediye Başkanımızın şahsında bu işe emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki sanatçılarımız bu ruhu vatandaşlara çok güzel şekilde anlatacaklardır. 11. çalıştayın Eskişehir’e önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

“Her yer Eskişehir olsun”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Tepebaşı’nda sanata verilen değere vurgu yaparken, “Kara bulutlar giderek fazlalaşırken, bu tür sanat etkinliklerin kente moral verdiğini düşünüyorum. 2 yıldır pandemi nedeniyle etkinliklerimizi gerçekleştiremedik. Koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nı hayata geçirdik. 60 eser ile birlikte 450 sağlık çalışanımızın ismini tuğlalara sırlayarak ölümsüzleştirdik. Ortaya da dünyaya örnek bir eser çıktı. Bugün burada buluştuğumuz için de çok mutluyuz. Misafir sanatçı dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bu hafta boyunca beraber olacağız ve çalışmalarınızı izleyeceğiz. 10 çalıştayda 400 tabloyu kapsayan çok güzel bir koleksiyonumuz oldu. Zaman zaman eserlerimizi de organizasyonlarda sergiliyor ve önemli geri dönüşler alıyoruz. Tepebaşı Belediyemizin bu konuda çok ciddi deneyimleri oldu. Tüm sanatçılarımıza, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerin Türkiye’de tüm illere yayılmasını diliyorum, her yer Eskişehir olsun” sözlerini kullandı.

Programda daha sonra sanatçılar sahneye davet edilerek katılımcılara tanıtıldı. Açılış töreni Özgenur Altaş ve Gürkan Polat’ın müzik dinletisi ile sona erdi. Konuk sanatçılar kapanış gününe kadar Özdilek Sanat Merkezi’nde sanat eserlerini şekillendirecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm kent halkını çalıştayı izlemeye davet etti. 11. Uluslararası Sanat Çalıştayı, 10 Haziran Cuma günü saat 18.00’de, Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu’nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.