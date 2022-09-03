100. yılında 2 Eylül sergisi Anadolu Üniversitesi’nde açıldı

Anadolu Üniversitesi, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenledi.

Cumhuriyet Tarihi Müzesi arşivinden derlenen özel seçki ile “2 Eylül” konulu fotoğraf sergisi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenendi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımıyla gerçekleştirilen sergi açılışında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin de yer aldı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, “Eskişehir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını büyük bir heyecan ve gururla karşılıyoruz. 19 Mayıs 1919 günü, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık ateşi tüm yurdu kuşatmış, Eskişehir halkı da bağımsızlık mücadelesinde büyük fedakârlıklar göstererek kutlu mücadelenin ön saflarında yerini almıştır. Eskişehir’in üç yıllık işgalinin son bulduğu 2 Eylül 1922 tarihinde Eskişehir halkı vatanperverliği ile bir destan yazmıştır. Bugün bu vesile ile 100 yıl önce bugün, ilelebet hürriyetine kavuşan Eskişehir’imizin kurtuluşunu canı gönülden kutluyor; başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı İstiklal Savaşımızın bütün şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

2 Eylül Sergisi, 16 Eylül Cuma gününe kadar Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye alanında ziyaretçilere açık olacak.