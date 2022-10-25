100 öğrenci Yeşilay’ın kampında bir araya geldi

Eskişehir ve Yalova’dan toplam 100 öğrenci İnönü İlçesi’nde Yeşilay’ın düzenlediği kampa katılıp hem aktivitelerde bulundu hem de bağımlılığa karşı eğitimler aldı.

Bağımlılıklara karşı alternatif bir yaşam tarzı oluşturmaya çalışan Yeşilay, bu hafta sonu gençlik kampını İnönü’de düzenledi. Yalova ve Eskişehir’den gelen toplam 100 öğrencinin katıldığı, gençlerin zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri amaçlandı. Kampta, ayrıca gençlere üniversitelerinde bağımlılıklarla mücadelede öncü, yol gösterici olmaları için eğitimler veriliyor. İnönü İlçesi’ne misafir olan gençler, çeşitli sosyal ve kültürel aktivitede bulundu.