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10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR 04.08.2022, 09:44
10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan aranan ve 10 yıl hapis cezası bulunan S.Y. isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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