10 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de 4 ayrı hırsızlıktan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşen ve basında yer alan ‘Hırsızlık’ olayı hakkında Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu şüpheli E.U., yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin, 4 ayrı hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aranma kaydı haricinde 3 dosyadan da firari olduğu da tespit edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.