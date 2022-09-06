10 yıl 42 ay hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan ve hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl 42 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devriye uygulaması yapıldı. Uygulama esnasında ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurdukları A.T.’nin ‘Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçlarından arandığı ve 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.