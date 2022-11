10 yavrunun annesi olan köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü

Olay, Alpu ilçesine bağlı Ağapınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yakında zamanda mahallenin boş bir avlusunda 10 yavru dünyaya getiren anne köpek, kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlendi. Bölgede besleme yapan hayvanseverler, köpeğin bir anda titremeye başladığını fark ederek veterinere götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen köpek hayatını kaybetti.

Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (MANCAHANE) Başkanı Nesrin Çiçek, olayla ilgili veteriner hekim tarafından rapor hazırlandığını ve yasal şikâyetlerin yapılacağını belirterek, “Aslında bu olay silsile halinde büyüyerek en son zehirleme haddine geldi. Sadece bu hafta içinde pek çok bölgede zehirleme vakası ihbarı aldık. Ağapınar ve Aşağı Söğütönü mahallerinde zehirle canlar katledildi. Bir ay önce Kızılcaaören Mahallesi’nde tüfekle keyfi bir kangal can öldürüldü. Bakın keyfi diyorum çünkü bu hayvanların tek derdi yaşamak için gıdaya ulaşmak ve korunmak için bir alana sığınmak. Bu durumdaki canlara yaşam hakkı tanınmıyor. Ağapınar’daki zehirlenme vakasına gelince bu can boş kullanılmayan bir avluda on yavru dünyaya getiriyor. Gönüllülerce doyuruluyorken bir anda anne titremeye başlıyor. İhbar gelir gelmez nakil ile kliniğe taşıdık fakat yaşatamadık. Veteriner hekim tarafından raporu düzenlendi, yasal şikâyetler oluşturuluyor. Yaşam hakları ile ilintili kurumlar bakımevleri, doğa koruma milli parklar, hayvan sağlığı ilçe tarım ve haydi sahada yok. Bilgilendirme yok. Sadece şikâyete yönelik olarak çalışma içerisinde ve araştırmadan uzak. Hayvanlar yalnız ve her gün tecavüze uğruyor, yakılıyor, darp ediliyor, uzuvları kesiliyor. Dün ölen on yavrunun annesinin katili sokakta yer alıyor” dedi.