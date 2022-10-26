10. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu EMYO’da düzenlendi

Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) tarafından düzenlenen “10. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS)” gerçekleştirildi

Çevrimiçi şekilde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını Anadolu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Resul Usul, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Salim Şengel yaptı. Sempozyumda düzenlenen özel oturumda, Almanya’da meslekî eğitim konusu Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi A. Başar Şen ve Nürnberg Eğitim Ateşesi Dr. Mune Savaş tarafından ele alındı. Üç gün boyunca devam eden sempozyumda, 16 oturum boyunca toplam 50 sözlü bildiri sunuldu.

Sempozyumda, sunulan bildirilerin yanı sıra 50 sanatçının katıldığı Jürili Karma Sanal Sergi’nin açılışı da gerçekleştirildi.