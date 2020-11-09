10 Kasım’a özel Atatürk fotoğrafları

Tepebaşı Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıldönümü dolayısıyla İsmet İnönü Caddesi’ni Ata’nın fotoğrafları ile donattı.

Tepebaşı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82’nci ölüm yıldönümü dolayısıyla yaptığı özel çalışma ile Ata’nın görsellerini İsmet İnönü Caddesi’ne astı. Yapılan çalışmada Atatürk’ün birbirinden özel fotoğrafları seçilirken, “O’nun Yolundayız” mesajına yer verildi. Eskişehirlilerden beğeni toplayan çalışma için vatandaşlar, “Ulusumuz için adanmış, zorluklar, mücadeleler ve savaşlarla geçen bir hayat. Vatanımız, özgürce ve gururla yaşadığımız bu memleket, Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri. Eskişehirliler olarak Atatürk’ün izindeyiz. Tepebaşı Belediyesine bu güzel çalışma için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.