10 ayrı hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, kent genelince farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacı ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saha ve kamera çalışmaları yapıldı. Çalışmalar neticesinde 5 ayrı motosiklet hırsızlığı, 3 ayrı hırsızlık, 1 adet otomobil hırsızlığı ve 1 adet bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplamda 10 olayın şüphelisi yakalandı.

Yakalanan O.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.