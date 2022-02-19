1 sandalye bir makinayla 5 çocuğunu büyüttü

Eskişehir’de 30 yıldır 10 metrekarelik dükkanında bir sandalyesi bir makinası ile bıçak bileyen Erhan Erdoğan, 5 çocuğunu da bu zanaat sayesinde yetiştirdi.

Deliklitaş Mahallesi Sıcak Sular Sokak’ta esnaflık yapan Erhan Erdoğan, gençlik yıllarında başladığı bıçak bileme işine 90’lı yıllardan beri devam ediyor. Uzun yıllardır bu zanaatla uğraşan Erdoğan, yaklaşık 10 metrekarelik bir dükkânda körelmiş bıçaklara çare oluyor. Beş çocuğunu da bıçak bileme işi sayesinde büyüttüğünü belirten Erdoğan, birikiminin ana kaynağının, bıçak bileme zanaatındaki yeteneği olduğunu söyledi. Özellikle Kurban Bayram’larında oldukça yoğun olduğunu söyleyen bıçak ustası Erhan Erdoğan, vatandaşın kurban kesmeden önce mutlaka bıçaklarını biletmeleri gerektiğini dile getirdi.

“Bıçak bilerken gözümü yumayım elimi kesmeden bilerim”

Nadiren de olsa elini kestiğini söyleyen Erdoğan, uzun zamandır bu işi yaptığı için yaşadığı yaralanmaların çok ciddi olmadığını belirtti. Erdoğan, “Bir iki bıçakla başladıktan sonra 90’lı yıllardan beri bıçak üzerine çalışıyorum. 30 yıldır bıçak bilemeye devam ediyorum. Kurban bayramlarında işlerimiz çok yoğun oluyor. Bu zamana kadar yaptığım birikimlerin ana kaynağı bu dükkân. Beş çocuğumu da bu dükkân sayesinde yetiştirdim, hayatlarımızı buradan yürüttük. Bıçak bileme zanaatı gidebildiği yere gidecek. Allah bize ne kadar ömür verirse devam edecek. Arada elimi kesiyorum ama uzun zamandır bu işi yaptığım için nadiren oluyor. Benim elimin her şeye yatkın bir yönü var. Bıçak bilerken gözümü yumayım elimi kesmeden bilerim” dedi.

(ERH-