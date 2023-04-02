’1 Oyuncak 1 Mutluluk Kampanyası’ yardımları deprem bölgesine ulaştı

Anadolu Üniversitesi’nin başlattığı yardım kampanyası ile toplanan bağışlar Hatay’ın Belen ilçesinde kurulan Anadolu Oyun Evi’ne ulaştı.

Anadolu Üniversitesi’nin, iki büyük depremle sarsılan 11 ildeki vatandaşlar için başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü ile Gönüllü Toplumsal Hizmetler, İletişim, Marketing, Turizm ve Gezi, Siyasal Bilimler Kulüpleri tarafından Hatay’ın Belen ilçesindeki depremden etkilenen çocuklar için ’1 Oyuncak 1 Mutluluk’ yardım kampanyası çerçevesinde çocuklar için Mart ayı sonuna kadar oyuncak, kırtasiye ve kitap yardımı toplandı. Yardım kampanyası ile toplanan bağışlar Anadolu Üniversitesi tarafından Hatay’ın Belen İlçesinde kurulan Anadolu Oyun Evi’ne ulaştı. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü, gönüllüler aracılığıyla topladığı yardımlarla depremden etkilenen çocuklar için Anadolu Oyun Evi’nin bulunduğu alanda top havuzu, kaydırak ve salıncakların bulunduğu bir oyun parkı da kurdu.

112 farklı kalemden oluşan oyuncak ve kırtasiye yardımı bölgeye ulaştı

Anadolu Oyun Evi’nde okul öncesinden 15 yaşa kadar depremden etkilenen çocuklar için dil, matematik, resim, oyun, drama ve müzik etkinliklerinin yer alacağı aktiviteler düzenleniyor. Bu çerçevede çocuklar için toplanan 112 kalemden oluşan oyuncak, kırtasiye ve kitap yardımları gönüllü personel tarafından ayrıştırılıp araçlara yüklendi ve bölgeye ulaştırıldı.

Belen Kaymakamlığı ve Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Anadolu Oyun Evi, depremzede çocuklar için düzenlediği öğretici etkinliklerle faaliyetlerini sürdürüyor. Etkinlik alanında çocuklar, çeşitli eğitici-öğretici faaliyetlere katılarak bireysel ve toplu oyunlar gerçekleştiriyor, film gösterimlerine dahil oluyor. Bu sayede bölgedeki depremden zarar gören çocuklara yardımcı olunması ve depremin yıkıcı psikolojik etkilerine karşı korunması hedefleniyor. Bölgedeki ihtiyaçlar neticesinde kurulan Anadolu Oyun Evi, depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmaya destek olmak için gönüllülerin desteği ile faaliyetlerini yürütüyor. Anadolu Oyun Evi’nde tamamen gönüllü Anadolu Üniversitesi akademisyen, öğrenci ve personelinden oluşan ekipler çocukların sosyalleşmesine ve nitelikli zaman geçirmesine yönelik katkı sağlıyor.

Oyun Evi’nin yanı sıra Anadolu Mutfağı’da iki aydan uzun bir süredir bölgedeki depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını gidermek için günlük 10 binin üzerinde kişiye servis sunuyor. Her hafta başka bir gönüllü ekip Eskişehir’den Hatay’ın Belen İlçesi’ne giderek yemek servisinin devam etmesi için destek sağlamaya devam ediyor.