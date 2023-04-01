1 Nisan’da eskisi gibi şaka malzemesi satılmıyor

Yaklaşık çeyrek asırdır şaka malzemeleri satan oyuncakçı Ahmet Güdür, son yıllarda çocukların 1 Nisan şakaları için alışveriş yapmadığını belirterek, “Teknoloji ve doğal afetlerin yüzünden neşemizi kaybettik, kimsenin şaka yapacak hali yok” dedi.

1 Nisan Şaka Günü yüzyıllardır dünyanın her yerinden insanlar tarafından kutlanıyor. İnsanların birbirine şaka yapmasının gelenek olduğu bu eğlenceli günde çeşitli yöntemlerde şakalara başvuruluyor. Bazı vatandaşlar bu özel gün için haftalar öncesinden çevresindeki insanlar için şaka hazırlığı yaparken, 22 yıldır Eskişehir Esnaf Sarayında şaka malzemeleri satan oyuncakçı Ahmet Güdür, son yıllarda vatandaşların birbirine 1 Nisan şakası yapmadığını, kimsenin de birbirine şaka yapacak hali olmadığı söyledi.

“Teknolojik aletler ve başımıza gelen kötü olaylar neşemizi kaybettirdiği gibi çocukların oyun alışkanlıklarını da kaybetmesine sebep oluyor”

Önceki yıllarda çocukların şaka malzemelerine çok fazla rağbet gösterdiğini ama son yıllarda şaka yapmak için oyuncak alan çocuk sayısının oldukça azaldığını dile getiren Ahmet Güdür şöyle konuştu:

“22 yıldır burada satış yapıyorum, eskiden 1 Nisan geldiğinde çocuklar çok ilgi gösteriyordu ve bir sürü şaka malzemesi satılıyordu ama sanırım artık bu oyuncaklar çocuklara cazip gelmiyor. Cep telefonları, tabletler falan çocukları başka yerlere yönlendiriyor diye düşünüyorum. Teknolojik aletler ve başımıza gelen kötü olaylar neşemizi kaybettirdiği gibi çocukların oyun alışkanlıklarını da kaybetmesine sebep oluyor. Bu sene satışlarımıza depremlerin de etkisi olmuştu, bugünlerde satışlar artar diye düşünmüştüm ama okullar da tatil olunca pek bir yoğunluk olmadı. Öğrenciler evinde oturuyor herhâlde, bu yıl böylece sönük geçmiş oldu. Akşam oldu neredeyse ama daha doğru dürüst çeşit olmadı. Ben çocuklarımızın eskisi gibi sokaklarda oynamasını, birbirine şaka yapmasını istiyorum. Burada 1 liradan 90 liraya kadar olan çeşitli şaka malzemeleri satıyoruz. Mesela 3 ila 10 lira arasında olan böcekler satarken, 90 liraya yılan satıyoruz. Uçan mürekkep, hapşırık ile kaşıntı tozu, ağız boyayan sakız ve ses çıkaran minder gibi çeşitli şaka oyuncakları çocukların neşesini arttırır. Çocukların tekrardan küçük şeylerle mutlu olması hepimizin hoşuna gider.”