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1 haftadır kayıp olan adam için çalışmalar devam ediyor

Eskişehir’de 1 hafta önce kaybolan Mehmet Yerebakan için arama çalışmaları devam ediyor.

ESKİŞEHİR 29.08.2021, 16:22
1 haftadır kayıp olan adam için çalışmalar devam ediyor

Eskişehir’de 1 hafta önce kaybolan Mehmet Yerebakan için arama çalışmaları devam ediyor.

60 yaşındaki Mehmet Yerebakan, 1 hafta önce Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yerebakan’ın yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, polisin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Büyük Ayı Arama Kurtarma, DAK, OBAK ekipleri katıldı. AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir Ekibi ise 18 gönüllü, K9 arama köpeği "Fırtına", insansız hava aracı ve mobil operasyon römorku ile faaliyete destek veriyor. Kaynak ustası olan, evli ve iki çocuk babası Yerebakan’ın bulunması için ekiplerin kent genelinde çalışması devam ediyor.

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