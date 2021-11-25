1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takma zorunluluğu hatırlatıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtların, her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kış aylarında karayollarında trafik güvenliği kapsamında oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek, trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ekiplerce 1 Aralık ve 1 Nisan 2022 tarihleri arasında şehirlerarası karayollarında denetimler yapılacağı belirtildi. Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığının denetleneceği 24 saat esasına göre yapılacak olan çalışmalarda, kurallara uymayan sürücüler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Yolcu ve Eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak” maddesinden cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, trafik kazalarının yaşanmaması, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için özellikle kötü hava ve yol yoğunluğu ve tıkanmaların önüne geçebilmek amacıyla toplu taşıma araçlarının kullanılması önerildi. Vatandaşlara araç kullanırken aşırı hız yapmamaları, emniyet kemerlerini takılı vaziyette bulundurmaları, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve şerit değiştirme, seyir halinde cep telefonu kullanımı konularında dikkatli olmaları hatırlatıldı.