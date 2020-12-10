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Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
Güncel
10.12.2020, 09:50
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Evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma elde eden Kılıçkaya, tesis kurmak için girişimlere başladı
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