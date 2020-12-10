banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti

Güncel 10.12.2020, 09:50
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hayatı değişti
1/11

Evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma elde eden Kılıçkaya, tesis kurmak için girişimlere başladı